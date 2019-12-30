Под Саратовом в ДТП легковушки и «КамАЗа» погибли двое

СЕГОДНЯ 17:18 2019-12-30T17:47:57+03:00

Авария произошла на повороте на село Боковка

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На трассе в Саратовском районе сегодня, 30 декабря, случилось смертельное ДТП.

- На повороте на село Боковка на трассе Саратов — Вольск в Саратовском районе столкнулись «КамАЗ» и легковушка, предположительно, марки Opel, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции области.

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В результате ДТП погибли два человека из легкового авто. Отмечается, что машину буквально разорвало напополам.

ИСТОЧНИК KP.RU