Под Саратовом в ДТП легковушки и «КамАЗа» погибли двое
Авария произошла на повороте на село Боковка
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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На трассе в Саратовском районе сегодня, 30 декабря, случилось смертельное ДТП.
- На повороте на село Боковка на трассе Саратов — Вольск в Саратовском районе столкнулись «КамАЗ» и легковушка, предположительно, марки Opel, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции области.
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В результате ДТП погибли два человека из легкового авто. Отмечается, что машину буквально разорвало напополам.
ИСТОЧНИК KP.RU