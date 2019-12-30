В новом году спортшкола Озинок получит новое спортивное снаряжение

СЕГОДНЯ 17:14 2019-12-30T17:14:41+03:00

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Спортивная школа села Озинки в наступающем году приобретет на благотворительные средства новое спортивное снаряжение для секций по волейболу, футболу и греко-римской борьбе. С такой просьбой тренерский коллектив обратился к депутату Госдумы Николаю Панкову.

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- В этом году ребята завоевали более 250 медалей на различных соревнованиях. Среди юношей четыре кандидата в мастера спорта по греко-римской борьбе, а один даже входит в сборную России. Девушки берут призовые места на соревнованиях по волейболу и мини-футболу. Тренировки стали интенсивней, требуется дополнительный спортивный инвентарь, и мы обратились к нашему депутату Николаю Панкову. Уже заказаны штанга и манекен для секции греко-римской борьбы, волейбольные и футбольные мячи, сетка для ворот и волейбольное табло. Все получим после нового года, — рассказал директор спортшколы Александр Шестоперов.

По словам Николая Панкова, такие благотворительные проекты помогают решить проблемы, важные для образовательных учреждений области. В том числе по приобретению оргтехники для библиотеки поселка Новониколаевский Балаковского района, по реализации исторического проекта к 75-летию Великой Победы в школе №66 Саратова и так далее.

- Новый год ребята в Озинках встречают новыми спортивными достижениями. Поселок становится международным спортивным центром, принимая соревнования международного уровня с участием команд из Казахстана. Здесь начинается Россия и будущее нашего спорта. Таким талантливым и упорным ребятам всегда хочется помогать, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU