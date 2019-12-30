За две ночи в Саратове поймали 12 пьяных водителей
Трое из них ездили без прав
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Вечером и ночью 27 и 28 декабря ГИБДД по Саратове проводила рейды «Нетрезвый водитель».
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, было выявлено 12 нарушений. В том числе, три водителя на момент остановки не только оказались пьяны, но и ездили без прав.
- Пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих — пассажиров, пешеходов и других водителей, — подчеркнули в ГИБДД города.
ИСТОЧНИК KP.RU