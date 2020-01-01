2020-01-01T13:02:59+03:00
Общество

Фирма по торговле стройматериалами задолжала работникам миллион рублей

Нарушения выявлены в ходе прокурорской проверки
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова прокуратура нашла нарушения в работе ООО ТД «Магвей».

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, оказалось, что фирма по торговле стройматериалами задолжала работникам миллион рублей.

Всего без зарплаты остались девять человек.

В адрес юридического лица внесено представление. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Фирму оштрафовали.

Долги по зарплате были полностью погашены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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