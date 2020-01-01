Фирма по торговле стройматериалами задолжала работникам миллион рублей
Нарушения выявлены в ходе прокурорской проверки
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В Заводском районе Саратова прокуратура нашла нарушения в работе ООО ТД «Магвей».
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, оказалось, что фирма по торговле стройматериалами задолжала работникам миллион рублей.
Всего без зарплаты остались девять человек.
В адрес юридического лица внесено представление. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Фирму оштрафовали.
Долги по зарплате были полностью погашены.
ИСТОЧНИК KP.RU