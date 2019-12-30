Контакт-центр Регоператора будет работать в праздничные дни

СЕГОДНЯ 15:07 2019-12-30T15:07:12+03:00

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Специалисты контакт-центра Регионального оператора в новогодние и праздничные дни будут ежедневно принимать звонки и отвечать на вопросы обратившихся о работе коммунальной инфраструктуры обращения с ТКО.

В течение всего года, в том числе в выходные дни, сотрудники контакт-центра разъясняли вопросы, касающиеся графика вывоза ТКО, эксплуатации мусороперерабатывающих комплексов, стоимости коммунальной услуги, возможностей и порядка ее оплаты. Представители юридических лиц уточняли параметры договоров на обращение с ТКО, вносили корректировки в график вывоза и согласовывали изменения в реквизитах. Вопрос качества услуг, предоставляемых мусоровывозящими компаниями, касался 0,13% контейнерных площадок от их общего количества в зоне деятельности Регоператора.

В декабре, по итогам проведенных встреч в районах Правобережья, специалисты контакт-центра зафиксировали рост количества звонков от предпринимателей и руководителей управляющих организаций: вопросы касаются заключения договоров, стоимости услуги и возможности перехода на прямые договоры.

- Наши специалисты играют главную роль во взаимодействии с жителями. Ежедневно и без выходных мы готовы отвечать на все вопросы о работе системы обращения с ТКО. В этом году была проведена оптимизация скриптов для контакт-центра, которая позволила при сокращении количества потраченного на одно обращение времени обеспечить при этом максимальную информированность обратившегося. Опыт устройства нашего контакт-центра перенимают другие регионы, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что жители могут задать вопросы, касающиеся деятельности коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО, по телефону: 8 800 222-64-90.

ИСТОЧНИК KP.RU