Персоналу новой поликлиники в «Елшанке» вручили ключи от служебных авто

СЕГОДНЯ 14:51 2019-12-30T15:21:42+03:00

Врачи будут ездить к пациентам на «Нивах»

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В понедельник, 30 декабря, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил будущую поликлинику №9 в поселке Елшанка, рядом с домом, построенным по благотворительному проекту председателя Госдумы Вячеслава Володина.

- Непросто давался нам этот объект. Подзабыли, как строить такое учреждение. Сообща удалось завершить. Нужно, чтобы жителям было удобно, — отметил глава региона.

Министр здравоохранения Наталья Мазина рассказал о преимуществах новой поликлиники. Например, созданы максимальные удобства для пациентов, возможность записаться по телефону, санузлы в палатах. Также поликлиника обеспечена транспортом для врачей — на месте вручены ключи от автомобилей «Нива» — и будет принимать как детей, так и взрослых.

- Никогда в поликлиниках такого не было, — отметила министр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/752600" frameborder="0"></iframe> Наталья Мазина о новой поликлинике в Елшанке.

В целом учреждение сможет обслуживать до 300 человек в сутки, из которых 100 — дети. Предусмотрен дневной стационар — четыре койки в детском отделении и восемь во взрослом. Сейчас уже завершены отделочные работы, благоустройство территории, поставлена мебель. Закончен монтаж медицинского оборудования — это более 100 наименований, в том числе приборы для ультразвуковой диагностики, рентгеновский и флюорографический аппараты.

Когда начнет работать новая поликлиника, старую снесут. Для этих целей губернатор пообещал выделить бульдозеры.

Валерий Радаев во время визита рассказал о будущих проектах. В частности, в следующем году начнется строительство поликлиники в Солнечном-2.

ИСТОЧНИК KP.RU