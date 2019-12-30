СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-30T14:46:01+03:00

Самым близким проектом для спикера ГД оказался жилой дом в Елшанке

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги 2019 года. Соответствующее видео опубликовали сторонники председателя ГД на странице Volodin.saratov в соцсети Instagram.

- Вячеслав Викторович, самый грандиозный проект 2019 года.

- Конечно, аэропорт «Гагарин».

- Самый близкий проект лично Вам.

- Жилой дом в Елшанке.

- Самая тяжелая проблема в решении нашего региона.

- Обманутые дольщики.

- Самый интересный в реализации проект следующего года.

- Давайте дождемся следующего года, тем более мы говорим о реализации. Еще ничего не начали, — отметил Вячеслав Володин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/752597" frameborder="0"></iframe> Володин назвал самым грандиозным проектом 2019 года аэропорт «Гагарин».

ИСТОЧНИК KP.RU