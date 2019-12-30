Володин назвал самым грандиозным проектом 2019 года аэропорт «Гагарин»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги 2019 года. Соответствующее видео опубликовали сторонники председателя ГД на странице Volodin.saratov в соцсети Instagram.
- Вячеслав Викторович, самый грандиозный проект 2019 года.
- Конечно, аэропорт «Гагарин».
- Самый близкий проект лично Вам.
- Жилой дом в Елшанке.
- Самая тяжелая проблема в решении нашего региона.
- Обманутые дольщики.
- Самый интересный в реализации проект следующего года.
- Давайте дождемся следующего года, тем более мы говорим о реализации. Еще ничего не начали, — отметил Вячеслав Володин.
Володин назвал самым грандиозным проектом 2019 года аэропорт «Гагарин».
ИСТОЧНИК KP.RU