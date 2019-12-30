В Энгельсе нашли вмерзшего в лед мужчину
Личность погибшего устанавливается
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В районе СХИ в Энгельсе очевидец нашел вмерзшее в лед тело мужчины. Об этом «КП-Саратов» сообщил начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин.
Он обратился к спасателям и сообщил, что обнаружил тело провалившегося в полынью мужчины. Спасатели ПСС Затон облспаса извлекли погибшего и передали следователям.
Сейчас личность гражданина устанавливается, на вид ему около 40 лет.
На месте также работает полиция и следователи СУ СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU