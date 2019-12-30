В Энгельсе нашли вмерзшего в лед мужчину

СЕГОДНЯ 14:29 2019-12-30T14:58:47+03:00

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В районе СХИ в Энгельсе очевидец нашел вмерзшее в лед тело мужчины. Об этом «КП-Саратов» сообщил начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин.

Он обратился к спасателям и сообщил, что обнаружил тело провалившегося в полынью мужчины. Спасатели ПСС Затон облспаса извлекли погибшего и передали следователям.

Сейчас личность гражданина устанавливается, на вид ему около 40 лет.

На месте также работает полиция и следователи СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU