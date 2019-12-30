В центре Саратова до утра отключат отопление
Это связано с ремонтом трубопровода
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В Саратове сегодня вечером, 30 декабря, начнется ремонт трубопровода по улице Горького.
Как сообщает портал teplo.energy, с 20:00 жителям нескольких улиц в центре города отключат отопление.
Так, тепло перестанут подавать в корпус №10 Верхнего рынка, в дома проспекта Кирова, Театральной площади, Большой Казачьей, Вольской, Киселева, Кутякова, Горького, Московской, Чапаева, Челюскинцев, Яблочкова.
Работы завершатся ориентировочно в 08:00 31 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU