В центре Саратова до утра отключат отопление

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-30T13:59:23+03:00

Это связано с ремонтом трубопровода

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В Саратове сегодня вечером, 30 декабря, начнется ремонт трубопровода по улице Горького.

Как сообщает портал teplo.energy, с 20:00 жителям нескольких улиц в центре города отключат отопление.

Так, тепло перестанут подавать в корпус №10 Верхнего рынка, в дома проспекта Кирова, Театральной площади, Большой Казачьей, Вольской, Киселева, Кутякова, Горького, Московской, Чапаева, Челюскинцев, Яблочкова.

Работы завершатся ориентировочно в 08:00 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU