МЧС объявило в Саратове желтый уровень опасности перед Новым годом

СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-30T13:29:20+03:00

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В Саратове и по области в ночь на 31 декабря и завтра днем ожидается ухудшение погоды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, объявлен желтый уровень опасности.

В ночь усилится юго-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

При этом ожидается снегопад, в Левобережье — сильный. В связи с этим возможна метель, ухудшение видимости до 500 метров в секунду.

Утром 31 декабря ненастная погода сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU