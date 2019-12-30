МЧС объявило в Саратове желтый уровень опасности перед Новым годом
Ожидается сильная метель
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В Саратове и по области в ночь на 31 декабря и завтра днем ожидается ухудшение погоды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, объявлен желтый уровень опасности.
В ночь усилится юго-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
При этом ожидается снегопад, в Левобережье — сильный. В связи с этим возможна метель, ухудшение видимости до 500 метров в секунду.
Утром 31 декабря ненастная погода сохранится.
ИСТОЧНИК KP.RU