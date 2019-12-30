В Саратовской области горело сельское кафе «Самарканд»
Предварительная причина — неправильная работа печи
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В Ершовском районе Саратовской области рано утром в субботу, 28 декабря, горело кафе «Самарканд».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил в 06:35.
Горело кафе на улице Придорожная поселка Учебный. Огонь охватил два кв. м. На тушение выезжали три человека личного состава.
По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил устройства и эксплуатации печи.
ИСТОЧНИК KP.RU