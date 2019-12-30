Юлия Литневская: Заводской район — лучший

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-30T13:31:57+03:00

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Дом культуры Химиков — центр притяжения не одного поколения жителей Заводского района Саратова. Именно здесь состоялась благотворительная елка, в организации которой приняла участие депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская.

Малыши Заводского района веселились у елки со сказочными персонажами, танцами, играми и, конечно, самыми главными героями Нового года — Дедом Морозом и Снегурочкой! Затем юные зрители отправились в зрительный зал на музыкальный спектакль «По щучьему велению, или Здравствуй, Новый год!» по мотивам всеми любимой русской народной сказки «По щучьему велению». Красочные костюмы и декорации спектакля, задорные песни и танцы, — все это сделало новогодний спектакль настоящим праздником для детей и взрослых!

- Премьера спектакля «По щучьему велению, или Здравствуй, Новый год!» восхитила абсолютно всех, посетивших нашу благотворительную елку. Но до начала представления на сцене блистали юные воспитанники социально-реабилитационного центра «Возвращение». Столько внимания и аплодисментов эти дети не получали, наверное, никогда: каждый рассказанный ими стишок сопровождался овациями зрительного зала. Ну и кто будет спорить, что Заводской район — лучший? Ведь здесь живут такие добрые, простые, открытые и искренние люди, — сообщила в своем инстаграм-аккаунте Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU