В канун Нового года саратовцы дождутся снега
Метеорологи обещают метель, сильный ветер и нулевую температуру
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Сегодня, 31 декабря, метеорологи обещают саратовцам, что снег все-таки пойдет под Новый год.
- Днем будет небольшой и умеренный снег, в том числе мокрый. В Левобережье — местами сильный, на дорогах ожидаются снежные заносы, метель, гололед, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
Ветер подует с юго-запада со скоростью 6–11 м/с, днем с порывами до 15–20 м/с.
Температура днем поднимется до 0…-5 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU