В канун Нового года саратовцы дождутся снега

СЕГОДНЯ 06:00 2019-12-31T06:00:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 31 декабря, метеорологи обещают саратовцам, что снег все-таки пойдет под Новый год.

- Днем будет небольшой и умеренный снег, в том числе мокрый. В Левобережье — местами сильный, на дорогах ожидаются снежные заносы, метель, гололед, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 6–11 м/с, днем с порывами до 15–20 м/с.

Температура днем поднимется до 0…-5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU