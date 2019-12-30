Житель Балакова пытался зарезать соседа по общежитию из-за женщин

СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-30T11:38:06+03:00

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В Балакове Саратовской области завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 47-летний ранее неоднократно судимый мужчина.

По версии следствия, вечером 8 октября двое соседей распивали алкоголь в общежитии. В гостях у них находились две дамы. 47-летний гость, будучи изрядно навеселе, начал флиртовать с представительницами прекрасного пола, однако те отвергли его романтические порывы. Хозяин дома так же негативно отнесся к романтике у себя в комнате и выпроводил незадачливого кавалера.

На следующее утро обиженный в лучших чувствах мужчина ворвался к соседу в комнату и несколько раз ударил его ножом в живот, грудь и шею. Случайный свидетель оттащил его от потерпевшего и вызвал «скорую помощь». Медики сумели спасти жизнь пострадавшего.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU