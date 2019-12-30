Скончался председатель собрания депутатов Дергачевского района Равиль Шамьюнов
В Дергачевском районе скончался председатель собрания депутатов Равиль Шамьюнов, почетный гражданин Саратовской области.
Свои соболезнования выразил губернатор Валерий Радаев.
- Целеустремленный человек, большой труженик, Равиль Абдурахманович Шамьюнов всегда был примером для земляков: в жизни, в работе, в общественной деятельности. Интересы дела, интересы людей он ставил превыше всего, стремился сделать родной край лучше, был первым во многих начинаниях. Значителен его вклад в развитие сельского хозяйства области. Своим неравнодушием, ответственностью, отзывчивостью Равиль Абдурахманович заслужил авторитет и всеобщее уважение. Мои глубокие соболезнования близким, кончина Равиля Шамьюнова — тяжкое горе для родных, невосполнимая утрата для всего региона. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах, — отметил Валерий Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU