2019-12-30T10:44:08+03:00
Общество

В Саратовской области назначили нового Красноармейского межрайонного прокурора

Должность начал занимать Максим Ваганов
Ольга Симонова
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Максим ВагановМаксим Ваганов
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Генеральный прокурор РФ 27 декабря подписал приказ о назначении Красноармейского межрайонного прокурора.

- Им стал 38-летний старший советник юстиции Максим Ваганов, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

С 2013 года эту должность замещал Александр Бурлаченко, которого Генпрокурор РФ назначил прокурором Балакова.

Максим Ваганов работает в органах прокуратуры с октября 2003 года, а с февраля 2009 замещал должность прокурора Перелюбского района. У него есть высшее образование, он женат и воспитывает троих несовершеннолетних детей.

Как отметили в прокуратуре региона, за время работы Ваганов зарекомендовал себя грамотным, инициативным и добросовестным работником, поощрялся прокурором области и Генпрокурором РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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