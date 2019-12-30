В Саратовской области назначили нового Красноармейского межрайонного прокурора

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-30T10:44:08+03:00

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Генеральный прокурор РФ 27 декабря подписал приказ о назначении Красноармейского межрайонного прокурора.

- Им стал 38-летний старший советник юстиции Максим Ваганов, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

С 2013 года эту должность замещал Александр Бурлаченко, которого Генпрокурор РФ назначил прокурором Балакова.

Максим Ваганов работает в органах прокуратуры с октября 2003 года, а с февраля 2009 замещал должность прокурора Перелюбского района. У него есть высшее образование, он женат и воспитывает троих несовершеннолетних детей.

Как отметили в прокуратуре региона, за время работы Ваганов зарекомендовал себя грамотным, инициативным и добросовестным работником, поощрялся прокурором области и Генпрокурором РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU