В Балакове назначили нового прокурора
Генеральный прокурор РФ назначил нового прокурора города Балаково.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, им стал 39-летний старший советник юстиции Александр Бурлаченко.
Новый балаковский прокурор имеет высшее юридическое образование, жену и двоих детей.
В органах прокуратуры Бурлаченко работает с ноября 2001 года, был на различных должностях в районах области, а с октября 2013 замещал должность Красноармейского межрайонного прокурора.
В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что Александр Викторович зарекомендовал себя юридически грамотным, инициативным и добросовестным работником. За положительные результаты службы его поощрял прокурор области и Генпрокурор РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU