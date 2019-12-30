2019-12-30T10:28:03+03:00
Общество

В Балакове назначили нового прокурора

Им стал 39-летний Александр Бурлаченко
Ольга Симонова
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Александр БурлаченкоАлександр Бурлаченко
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Генеральный прокурор РФ назначил нового прокурора города Балаково.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, им стал 39-летний старший советник юстиции Александр Бурлаченко.

Новый балаковский прокурор имеет высшее юридическое образование, жену и двоих детей.

В органах прокуратуры Бурлаченко работает с ноября 2001 года, был на различных должностях в районах области, а с октября 2013 замещал должность Красноармейского межрайонного прокурора.

В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что Александр Викторович зарекомендовал себя юридически грамотным, инициативным и добросовестным работником. За положительные результаты службы его поощрял прокурор области и Генпрокурор РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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