2019-12-30T11:18:13+03:00
Общество

В Саратовскую область поступили еще 38 машин «скорой помощи»

Еще десять приедут завтра
Екатерина Семенова
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Станции «скорой помощи» в Саратовской области получили еще 38 машин.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, 25 автомобилей будут работать в областном центре, пять — отправятся в Балашов, восемь — распределены по районным больницам Саратова.

Во время церемонии вручения ключей Валерий Радаев отметил, что всего за год поступят 67 машин «скорой помощи»: еще десять приедут завтра. Таким образом, в 2020 году проблема комплектации спецтехники на станциях «скорой помощи» будет решена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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