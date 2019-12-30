В Завокзальном поселке сгорел дом на 120 «квадратов»
На место выезжали 17 пожарных
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В Кировском районе Саратова 28 декабря сгорел частный деревянный дом.
- Сигнал о ЧП в 3-м Цыганском проезде поступил в 17:38. На место выехали 17 человек на пяти единицах техники, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Площадь возгорания составила 120 кв. м. По предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU