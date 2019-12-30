В Саратове раскаявшегося педофила отправили в колонию на шесть лет
В Волжском районе Саратова вынесен приговор 35-летнему местному жителю.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в изнасиловании подростка.
Суд установил, что вечером 25 июля мужчина на улице Мясницкая заметил девочку с мальчиком. Он пригласил их погулять по парку, а там совершил в отношении 14-летней потерпевшей насильственные действия сексуального характера.
Подросток сумела вырваться и убежала вместе с приятелем. Впоследствии она рассказала матери, а та обратилась в полицию.
Злоумышленника задержали по горячим следам.
На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Суд отправил его в колонию строгого режима на шесть лет.
ИСТОЧНИК KP.RU