В Саратове раскаявшегося педофила отправили в колонию на шесть лет

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-30T11:15:42+03:00

Мужчина заманил двух детей в парк

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В Волжском районе Саратова вынесен приговор 35-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в изнасиловании подростка.

Суд установил, что вечером 25 июля мужчина на улице Мясницкая заметил девочку с мальчиком. Он пригласил их погулять по парку, а там совершил в отношении 14-летней потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

Подросток сумела вырваться и убежала вместе с приятелем. Впоследствии она рассказала матери, а та обратилась в полицию.

Злоумышленника задержали по горячим следам.

На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Суд отправил его в колонию строгого режима на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU