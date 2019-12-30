2019-12-30T11:11:30+03:00
Происшествия

В Саратове запущена акция «С новым годом, ветеран!»

Активисты поздравляют с праздником героев
Дарья Вострикова
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В Саратовской области запущена акция «С новым годом, ветеран!», в ходе которой волонтеры поздравляют с наступающим праздником героев.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в регионе ее реализуют в рамках совместного проекта с ОНФ, а также при поддержке Турпала Азиева — представителя главы Чеченской Республики в регионе.

Так, 29 декабря поздравления получил ветеран ВОВ Юрий Баранов. Волонтеры узнали, что он отслужил на бронекатере в составе флотилии на реке Днепр, а в 1945 году перед окончанием войны находился в Гогенцоллерне, недалеко от Берлина.

Мероприятия продлятся до 7 января 2020 года, планируется поздравить 75 человек, среди которых участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники, малолетние узники концлагерей и дети войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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