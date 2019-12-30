2019-12-30T11:05:40+03:00
Общество

На уборку выпавшего снега в Саратове вышел 231 человек

Особое внимание уделяется спускам и подъемам
Екатерина Семенова
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В Саратове продолжается уборка снега.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, последствия небольшого снегопада убирают сотрудники МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».

По данным на 30 декабря, на улицы вышли 215 единиц спецтехники и 231 рабочий.

- Особое внимание уделяется расчистке спусков, подъемов и путепроводов, — отметили в администрации.

Всего с начала зимнего сезона в Саратове использовали свыше 2 457 тонн реагентов и 3 714 тонн песко-соляной смеси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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