2019-12-30T09:30:20+03:00
Происшествия

Росгвардейцы задержали наркомана-рецидивиста в Заводском районе

Гражданин не смог сбросить запрещенное вещество
Дарья Вострикова
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Сотрудники Росгвардии задержали в Заводском районе Саратова 41-летнего рецидивиста, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, гражданин искал дозу у дома на Фруктовом проезде.

Увидев правоохранителей, мужчина попытался выбросить сверток, но его действия пресекли.

На место прибыла следственно-оперативная группа, мужчину задержали, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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