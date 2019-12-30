Росгвардейцы задержали наркомана-рецидивиста в Заводском районе
Гражданин не смог сбросить запрещенное вещество
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Сотрудники Росгвардии задержали в Заводском районе Саратова 41-летнего рецидивиста, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, гражданин искал дозу у дома на Фруктовом проезде.
Увидев правоохранителей, мужчина попытался выбросить сверток, но его действия пресекли.
На место прибыла следственно-оперативная группа, мужчину задержали, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU