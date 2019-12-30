В Саратове парень перевел себе 3,1 тыс. рублей с чужой карты
Преступника задержали
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Полиция Заводского района раскрыла кражу 3,1 тыс. рублей с банковской карты 54-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 15 по 17 ноября неизвестный через мобильный банк снял с его платежного средства деньги.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 23-летний житель села Степное, который признался в содеянном. На него завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU