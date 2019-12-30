В Саратове парень перевел себе 3,1 тыс. рублей с чужой карты

СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-30T09:38:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Заводского района раскрыла кражу 3,1 тыс. рублей с банковской карты 54-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 15 по 17 ноября неизвестный через мобильный банк снял с его платежного средства деньги.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 23-летний житель села Степное, который признался в содеянном. На него завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU