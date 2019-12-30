СГАУ — победитель спартакиады образовательных организаций Саратовской области

СЕГОДНЯ 09:19 2019-12-30T09:37:41+03:00

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В Саратове завершилась спартакиада образовательных организаций Саратовской области.

В соревнованиях принимали участие шесть команд. В решающем матче встречались команды Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова и Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского.

В первом тайме «аграрии» добились внушительного перевеса в счете — 12:4. Вторая половина началась с нескольких результативных атак студентов классического университета, что позволило сократить отставание до пяти мячей. Однако более опытная команда СГАУ довела матч до уверенной победы 31:17.

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Итоговое распределение мест:

1. Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова,

2. Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского,

3. Саратовский социально-экономический институт РЭУ имени Г. В. Плеханова,

4. Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина,

5. Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского,

6. Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина.

ИСТОЧНИК KP.RU