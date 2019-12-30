В Саратове снесут четыре дома в Заводском районе
Постановления об этом подписал глава города Михаил Исаев
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Четыре дома в Заводском районе Саратова определены под снос.
До 15 ноября 2021 года должны снести дом №55 по 5-му Лесопильному проезду, №7а по улице Крымская, №26Б по улице Азина и №17 по улице Хомяковой. Постановления об этом подписал глава города Михаил Исаев.
В ближайшие три месяца жителей этих домов должны выселить, мэр также постановил администрации Заводского района не допустить повторного заселения в эти квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU