В Саратове идет Рождественский турнир по мини-футболу
Состязание посвящено Героям Отечества
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В Саратове 28 декабря стартовал открытый городской Рождественский турнир по мини-футболу, посвященный Героям
Отечества, среди детско-юношеских команд в возрасте от восьми до 15 лет в сезоне 2019-2020 годов.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в каждой из трех возрастных подгрупп(с 14 до 15 лет, с 12 до 13 и с восьми до десяти) победители определятся по итогам трех дней.
Лучших наградят 8 января.
ИСТОЧНИК KP.RU