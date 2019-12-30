В Саратове идет Рождественский турнир по мини-футболу

СЕГОДНЯ 09:07 2019-12-30T09:07:08+03:00

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В Саратове 28 декабря стартовал открытый городской Рождественский турнир по мини-футболу, посвященный Героям

Отечества, среди детско-юношеских команд в возрасте от восьми до 15 лет в сезоне 2019-2020 годов.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в каждой из трех возрастных подгрупп(с 14 до 15 лет, с 12 до 13 и с восьми до десяти) победители определятся по итогам трех дней.

Лучших наградят 8 января.

ИСТОЧНИК KP.RU