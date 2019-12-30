Криминальная пара из Энгельса украла чужую банковскую карту
На обоих граждан завели уголовные дела
Изменить размер текста:
Полиция Энгельсского района раскрыла кражу банковской карты у 29-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, преступление произошло 7 декабря с 16:00 до 21:46.
Посредством бесконтактной оплаты у мужчины кто-то украл свыше 6 тыс. рублей.
Выяснилось, что к этому причастен 31-летний житель Энгельса и его 33-летняя спутница.
На обоих завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU