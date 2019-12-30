Криминальная пара из Энгельса украла чужую банковскую карту

СЕГОДНЯ 08:38 2019-12-30T08:53:37+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу банковской карты у 29-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, преступление произошло 7 декабря с 16:00 до 21:46.

Посредством бесконтактной оплаты у мужчины кто-то украл свыше 6 тыс. рублей.

Выяснилось, что к этому причастен 31-летний житель Энгельса и его 33-летняя спутница.

На обоих завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU