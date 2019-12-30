В Саратове мужчина приревновал квартиранта к сожительнице и пал от его ножа
В Заводском районе Саратова за убийство будут судить 29-летнего мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 28 октября.
По версии следствия, 35-летний летний мужчина поссорился с сожительницей. Женщина от обиды ушла к матери.
Мужчина отправился за ней и в приступе ревности решил, что его сожительница изменяет ему с квартирантом, который проживает в доме ее матери.
Он потребовал от 29-летнего «соперника» объяснений. Словесная перепалка переросла в драку на ножах. На улице возле дома по Огородной, 79 квартирант ударил обидчика лезвием в грудь. Тот скончался на месте.
Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU