В Саратове мужчина приревновал квартиранта к сожительнице и пал от его ножа

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-30T08:31:26+03:00

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В Заводском районе Саратова за убийство будут судить 29-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 28 октября.

По версии следствия, 35-летний летний мужчина поссорился с сожительницей. Женщина от обиды ушла к матери.

Мужчина отправился за ней и в приступе ревности решил, что его сожительница изменяет ему с квартирантом, который проживает в доме ее матери.

Он потребовал от 29-летнего «соперника» объяснений. Словесная перепалка переросла в драку на ножах. На улице возле дома по Огородной, 79 квартирант ударил обидчика лезвием в грудь. Тот скончался на месте.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU