В Саратове водитель такси оплачивал покупки с чужой карты
Сумма ущерба превысила 5 тыс. рублей
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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 40-летней гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 19 декабря с 19:29 до 21:39 в магазинах Волжского района кто-то совершил покупки на сумму свыше 5 тыс. рублей с ее банковской карты.
Выяснилось, что к преступлению причастен 38-летний водитель такси из села Липовка.
Мужчина признался в содеянном, у него изъяли похищенное и завели на него уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU