2019-12-30T08:50:38+03:00
Происшествия

В Саратове водитель такси оплачивал покупки с чужой карты

Сумма ущерба превысила 5 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 40-летней гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 19 декабря с 19:29 до 21:39 в магазинах Волжского района кто-то совершил покупки на сумму свыше 5 тыс. рублей с ее банковской карты.

Выяснилось, что к преступлению причастен 38-летний водитель такси из села Липовка.

Мужчина признался в содеянном, у него изъяли похищенное и завели на него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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