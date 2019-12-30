На Новый год в Саратове ограничат движение в центре города

СЕГОДНЯ 08:17 2019-12-30T08:41:05+03:00

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В связи с празднованием Нового года на Театральной площади с 18:00 31 декабря до 3:00 1 января на нескольких прилегающих улицах нельзя будет ездить, останавливаться и парковать транспорт.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, эти правила не будут действовать на машины, которые обеспечивают проведение мероприятий, оперативные и аварийно-технические службы.

В зону отключения попадают: улицы Московская на участке от Вольской до Соборной, Первомайская от Соборной до Радищева, Театральная площадь от Радищева до Горького, Горького от Театральной площади до Челюскинцев, Радищева от Волжской до Челюскинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU