В букмекерской конторе Энгельсского района обокрали женщину
Гражданка лишилась телефона
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из букмекерской конторы.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 12 апреля с 17:25 до 17:30 неизвестные забрали телефон марки Samsung 55-летней женщины, которая была в этом месте.
Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 32-летний мужчина, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU