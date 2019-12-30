В букмекерской конторе Энгельсского района обокрали женщину

СЕГОДНЯ 08:11 2019-12-30T08:12:38+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из букмекерской конторы.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 12 апреля с 17:25 до 17:30 неизвестные забрали телефон марки Samsung 55-летней женщины, которая была в этом месте.

Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 32-летний мужчина, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU