Водитель Volkswagen Touareg устроил массовое ДТП в Энгельсе

СЕГОДНЯ 08:04 2019-12-30T08:06:44+03:00

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В Энгельсе на проспекте Строителей 45-летний водитель Volkswagen Touareg устроил аварию.

По информации портала «ЧП-Саратов», по предварительным данным, мужчина ехал по проспекту Химиков в сторону проспекта Строителей и ударил по касательной ВАЗ-2107, после чего столкнулся с фурой магазина «Магнит» марки MAN и мачтой освещения.

Прибывшие сотрудники облспаса с помощью гидравлического инструмента достали водителя иномарки.

Кроме того, пострадали двое пассажиров его машины: 60-летний мужчина и 53-летняя женщина.

Всех госпитализировала бригада «скорой помощи».

На месте также работали дорожные инспекторы и пожарные, обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU