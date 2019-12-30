Водитель Volkswagen Touareg устроил массовое ДТП в Энгельсе
В Энгельсе на проспекте Строителей 45-летний водитель Volkswagen Touareg устроил аварию.
По информации портала «ЧП-Саратов», по предварительным данным, мужчина ехал по проспекту Химиков в сторону проспекта Строителей и ударил по касательной ВАЗ-2107, после чего столкнулся с фурой магазина «Магнит» марки MAN и мачтой освещения.
Прибывшие сотрудники облспаса с помощью гидравлического инструмента достали водителя иномарки.
Кроме того, пострадали двое пассажиров его машины: 60-летний мужчина и 53-летняя женщина.
Всех госпитализировала бригада «скорой помощи».
На месте также работали дорожные инспекторы и пожарные, обстоятельства аварии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU