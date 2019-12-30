В Турках женщина нашла голый труп мужа во дворе дома
Одежда лежала рядом
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В поселке Турки Саратовской области найдено тело человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, утром 29 декабря труп обнаружила супруга местного жителя.
Тело находилось во дворе их дома. При этом мужчина был полностью раздет, его вещи лежали рядом. Документы и телефон найдены на территории поселка.
На место выезжали следователи СУ СКР. Начата проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU