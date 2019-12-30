2019-12-30T08:33:43+03:00
Происшествия

В Турках женщина нашла голый труп мужа во дворе дома

Одежда лежала рядом
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В поселке Турки Саратовской области найдено тело человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, утром 29 декабря труп обнаружила супруга местного жителя.

Тело находилось во дворе их дома. При этом мужчина был полностью раздет, его вещи лежали рядом. Документы и телефон найдены на территории поселка.

На место выезжали следователи СУ СКР. Начата проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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