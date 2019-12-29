Панков: Растет достойная смена нашим легендарным хоккеистам!

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-29T16:22:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 28 декабря, сборная России по хоккею выиграла у канадцев со счетом 6:0 в молодежном чемпионате мира 2020 года. Победу россиян в своем телеграм-канале «Пара слов» прокомментировал депутат Госдумы Николай Панков.

- Молодежная сборная России по хоккею раскатала канадцев со счетом 6:0.

Смотрел игру с удовольствием и испытывал чувство гордости за нашу страну и за нашу область. На 2-й минуте счет открыл наш земляк, уроженец Вольска Александр Хованов. Помните первый ледовый Дворец Володин построил в Вольске. Именно там хоккейная команда из Чернавки и других сел выигрывала молодежный кубок Золотая Шайба. Парни молодцы, настоящие мужики. Вот он, достойный ответ ВАДА и другим нашим недоброжелателям.

На награждении случился показательный для всех наших соперников момент. Капитан сборной канадцев отказался снимать шлем во время звучания российского гимна. Наш капитан Григорий Денисенко решил было с ним разобраться, но его остановили судьи. Испугались. В итоге, ни один из игроков нашей команды не пожал руку капитану канадцев.

Не поймут наши соперники, что проигрывать надо уметь и делать это достойно. Чтоб престиж страны не ронять, и спорт настоящих мужчин не позорить. Может, капитан этот не дорос до молодежной команды и место ему еще в детской. Не знаю. Пусть канадцы сами дадут оценку его неспортивному поступку.

А мы, россияне, можем гордиться нашими парнями. Растет достойная смена нашим легендарным хоккеистам! — написал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU