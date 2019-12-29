Хоккеист из Вольска помог сборной России победить канадцев

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-29T14:08:43+03:00

Матч закончился со счетом 6:0 в пользу россиян [видео]

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Сборная России по хоккею вчера, 28 декабря, обыграла канадцев в молодежном чемпионате мира 2020.

На второй минуте счет матча открыл уроженец Вольска Саратовской области Александр Хованов.

Причем, шайба получилась немного курьезной. Вратарь канадцев отбил шайбу, она взлетела над ним, и перелетев голкипера, упала в ворота, написала «Комсомольская правда».

Забитая шайба оказалась не последней, сборная Россия выиграла у канадцев со счетом 6:0.

Следующий матч на ЧМ россияне проведут сегодня, 29 декабря, со сборной США.

Россия - Канада 1:0. Хованов. 2 минута. МЧМ-2020. Матч 28.12.2019.Видео шайбы Александра Хованова в ворота сборной Канады

ИСТОЧНИК KP.RU