Хоккеист из Вольска помог сборной России победить канадцев
Сборная России по хоккею вчера, 28 декабря, обыграла канадцев в молодежном чемпионате мира 2020.
На второй минуте счет матча открыл уроженец Вольска Саратовской области Александр Хованов.
Причем, шайба получилась немного курьезной. Вратарь канадцев отбил шайбу, она взлетела над ним, и перелетев голкипера, упала в ворота, написала «Комсомольская правда».
Забитая шайба оказалась не последней, сборная Россия выиграла у канадцев со счетом 6:0.
Следующий матч на ЧМ россияне проведут сегодня, 29 декабря, со сборной США.
Россия - Канада 1:0. Хованов. 2 минута. МЧМ-2020. Матч 28.12.2019.Видео шайбы Александра Хованова в ворота сборной Канады
ИСТОЧНИК KP.RU