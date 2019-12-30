В понедельник в Саратовскую область нагрянет порывистый ветер
Температура днем — -3…-8 градусов
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В Саратовской области сегодня днем, 30 декабря, метеорологи не обещают снега.
- Погода будет облачной с прояснениями, местами туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Днем ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с.
Столбик термометра в светлое время суток будет колебаться на значениях -3…-8 градусов, в Левобережье — до -13 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU