2019-12-30T06:00:03+03:00
Общество

В понедельник в Саратовскую область нагрянет порывистый ветер

Температура днем — -3…-8 градусов
Ольга Симонова
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В Саратовской области сегодня днем, 30 декабря, метеорологи не обещают снега.

- Погода будет облачной с прояснениями, местами туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Днем ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с.

Столбик термометра в светлое время суток будет колебаться на значениях -3…-8 градусов, в Левобережье — до -13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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