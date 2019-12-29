СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-29T12:47:48+03:00

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Сегодня 29 декабря, до Нового года осталось два дня, а саратовцы по-прежнему ждут снега.

С чем это связано? В Гидрометцентре Саратовской области рассказали, что сейчас температура в регионе выше климатической нормы, однако 30-31 декабря все обещает измениться — придут атмосферные фронты и долгожданные осадки.

В столице России, однако, не стали ждать прихода снега, а привезли его сами. Как сообщает корреспондент «КП-Саратов» с места событий, на Тверской улице Москвы его «постелили» вчера, 28 декабря. Вероятно, снег искуственный.

В Москву привезли снегФото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU