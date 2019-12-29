Жительница Балакова завалила квартиру мусором со свалки
В Балакове Саратовской области жители дома №82 по улице Ленина вынуждены жить в одном подъезде с женщиной, вероятно, страдающей патологическим накопительством.
Вчера, 28 декабря, в группе «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте» Александр Куприяшкин опубликовал пост, в котором он от имени жильцов обратился к главе Балаковского района Александру Соловьеву. Мужчина просит помочь вывезти из соседской квартиры тонны мусора.
- Предоставить «КамАЗы» для вывоза всего этого и от Санэпидстанции обработать эту квартиру, — написал Александр Куприяшкин.
На видео показано жилище, заваленное пакетами с отходами. Автор записи рассказывает, что из коридора успели вывезти «КамАЗ» с мусором.
В комментариях к посту горожане недоумевают, как же в данной ситуации поможет администрация, если эта квартира — частная собственность.
ИСТОЧНИК KP.RU