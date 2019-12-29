Жительница Балакова завалила квартиру мусором со свалки

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-29T10:36:07+03:00

Соседи пенсионерки просят чиновников помочь с вывозом отходов из жилища

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В Балакове Саратовской области жители дома №82 по улице Ленина вынуждены жить в одном подъезде с женщиной, вероятно, страдающей патологическим накопительством.

Вчера, 28 декабря, в группе «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте» Александр Куприяшкин опубликовал пост, в котором он от имени жильцов обратился к главе Балаковского района Александру Соловьеву. Мужчина просит помочь вывезти из соседской квартиры тонны мусора.

- Предоставить «КамАЗы» для вывоза всего этого и от Санэпидстанции обработать эту квартиру, — написал Александр Куприяшкин.

На видео показано жилище, заваленное пакетами с отходами. Автор записи рассказывает, что из коридора успели вывезти «КамАЗ» с мусором.

В комментариях к посту горожане недоумевают, как же в данной ситуации поможет администрация, если эта квартира — частная собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU