Родственница владелицы спорного участка рядом с проблемным домом заявила о принуждениях его продать

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-29T09:52:51+03:00

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В редакцию «КП-Саратов» обратилась женщина, представившаяся родственницей героини нескольких публикаций. Лидия Усанова уверена, что дом на 1-м Вакуровском проезде в Саратове возводится с нарушением законодательства и ущемляет права собственников смежного земельного участка.

Дело в том, что на совещании с обманутыми дольщиками был рассмотрен вопрос ввода в эксплуатацию дома ЖСК «Феникс-2010» в Октябрьском районе Саратова. Однако, как было отмечено, несмотря на почти полную готовность, ввести в эксплуатацию в 2019 году, как было запланировано ранее, не получается. Причина — невозможность обеспечить пожарный проезд.

На совещании 20 декабря участники совещания обсудили проблему. По словам заместителя главы администрации Саратова по архитектуре и градостроительству Антона Корнеева, наследница участка пока не вступила в права собственности, поэтому нет возможности оформить проезд.

27 декабря было озвучено, что собственница вступила в наследство, однако теперь требует увеличить сумму выкупной компенсации с 11 до 13 млн рублей.

По словам Лидии Усановой, ситуация обстоит совсем не так. Она предоставила копии заключений прокуратуры, из которых следует, что застройщик дома на 1-м Вакуровском проезде (сейчас это ЖСК «Феникс-2010») незаконно занял часть смежного земельного участка. Эта территория принадлежала ее отцу, который скончался летом 2019 года, а теперь в права собственности вступила ее 72-летняя мать. При этом, по словам женщины, ранее дом, находившийся на участке, сгорел, причем, по заключению экспертов, был подожжен.

Лидия Усанова уверяет, что на ее мать и нотариуса оказывалось давление: телефонные звонки от чиновника из правительства и председателя ЖСК, в которых настойчиво предлагают продать землю всего за миллион рублей.

Женщина просит органы власти и правоохранителей разобраться в ситуации.

- Направляли многочисленные обращения в правительство Саратовской области, а также губернатору касательно сложившейся ситуации. Сейчас копии материалов направлены в ГУЭБиПК МВД РФ и в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области, — заявила она.

ИСТОЧНИК KP.RU