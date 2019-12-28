2019-12-28T18:56:56+03:00
Происшествия

Рыбаки обнаружили в Волге лодку с обглоданным телом пенсионера

Труп лежал с полуразрушенной палаткой
Дарья Вострикова
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Сегодня, 28 декабря, в Энгельсе напротив парка «Патриот» на острове в Волге рыбаки обнаружили обглоданный труп в лодке.

По данным портала «ЧП Саратов», мужчине было 65 лет. Рядом с ним лежала полуразрушенная палатка.

Сотрудники Облспаса прибыли на место, извлекли тело и передали его сотрудникам правоохранительных органов.

На месте также работают полицейские и следователи, обстоятельства ЧП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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