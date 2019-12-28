Рыбаки обнаружили в Волге лодку с обглоданным телом пенсионера
Труп лежал с полуразрушенной палаткой
Изменить размер текста:
Сегодня, 28 декабря, в Энгельсе напротив парка «Патриот» на острове в Волге рыбаки обнаружили обглоданный труп в лодке.
По данным портала «ЧП Саратов», мужчине было 65 лет. Рядом с ним лежала полуразрушенная палатка.
Сотрудники Облспаса прибыли на место, извлекли тело и передали его сотрудникам правоохранительных органов.
На месте также работают полицейские и следователи, обстоятельства ЧП выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU