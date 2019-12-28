Саратовцу не дали заплатить картой за проезд

СЕГОДНЯ 17:23 2019-12-28T17:23:58+03:00

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Сегодня, 28 декабря, пользователь соцсети «ВКонтакте» Егор Волынчик пожаловался в паблике «Саратов Онлайн» на водителя автобуса №90, который не дал ему заплатить за проезд.

По словам мужчины, управляющий транспортом сказал, что это неудобно и добавил гражданину, что «не его дело» интересоваться способом оплаты.

Местный житель опубликовал снимок салона автобуса, где отчетливо видно объявление с текстом «Оплата по банковской карте не принимается».

В комментариях под записью горожане отметили, что не раз сталкивались с этой проблемой. Анжелика Комиссарова призналась, что во время поездки на маршруте 2Д за отказ отдавать деньги наличными водителей начал ей хамить. Через пару остановок он решил все-таки дать терминал, и сказал «давай сюда карту». В ответ на просьбу общаться на «вы» водитель выхватил платежное устройство.

ИСТОЧНИК KP.RU