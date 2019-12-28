Спасатели вытащили двух рыбаков с льдины в Волге
Сегодня, 28 декабря, спасатели помогли вернуться домой двум рыбакам.
Фото Облспаса
Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, очевидец позвонил на номер 112 и сообщил, что двое человек находятся на отломленной льдине в Волге, на расстоянии около 300 метров от берега.
Сотрудники ПСС Затон выдвинулись на место происшествия и вытащили любителей экстримальных развлечений на берег. Им помогли веревки и непромокаемые костюмы.
Фото Облспаса
Кроме того, в 100 метрах от берега были школьники, которым, как и рыбакам, провели разъяснительную беседу на тему отдыха на льду.
ИСТОЧНИК KP.RU