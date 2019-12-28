Полиция рассказала саратовцам, как защититься от мошенников
Полиция рассказала жителям Саратовской области о том, как нужно действовать при подозрительном звонке или сообщении.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, лучше сказать звонящему, что вам нужно время, чтобы все обдумать. Можно задать вопросы, спросить фамилию и должность того, кто представляется сотрудником банка, страховым агентом или другими должностями.
Интерес к организации и ее руководству смутит мошенников.
Также нельзя никому передавать данные банковских карт и коды, которые приходят в смс-сообщениях, вводить в банкомате данные, продиктованные незнакомцами.
ИСТОЧНИК KP.RU