Полиция рассказала саратовцам, как защититься от мошенников

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-28T15:04:43+03:00

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Полиция рассказала жителям Саратовской области о том, как нужно действовать при подозрительном звонке или сообщении.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, лучше сказать звонящему, что вам нужно время, чтобы все обдумать. Можно задать вопросы, спросить фамилию и должность того, кто представляется сотрудником банка, страховым агентом или другими должностями.

Интерес к организации и ее руководству смутит мошенников.

Также нельзя никому передавать данные банковских карт и коды, которые приходят в смс-сообщениях, вводить в банкомате данные, продиктованные незнакомцами.

ИСТОЧНИК KP.RU