СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-28T14:17:59+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков вместе с семьёй возложил цветы к мемориалам героям-землякам. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале «Пара слов».

-В этом году исполнилось 78 лет, как дивизия Героя Советского Союза, генерала Ивана Панфилова отразила нападение вражеских войск под Москвой. Буквально на прошлой неделе завершились работы по реставрации памятника герою в Петровске. Был там и видел, как важен этот проект Володина для жителей, для патриотического воспитания молодёжи. А сегодня заехали с семьёй в село Синодское, где спикер помог создать мемориал политруку Василию Клочкову, который защищал Москву вместе с Панфиловым. Возложили цветы. А потом посетили Тепловку Вольского района, где недавно установлен памятник летчику Виктору Талалихину, совершившему первый ночной таран.

Герои нашей саратовской земли увековечены, благодаря проектам спикера. Подвиг их никогда не будет забыт и будет примером для нашей молодёжи, — написал Николай Панков.

Панков: Герои нашей земли увековечены, благодаря проектам Володина

Депутат Государственной Думы Николай Панков вместе с семьёй возложил цветы к мемориалам героям-землякам. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале «Пара слов».

«В этом году исполнилось 78 лет, как дивизия Героя Советского Союза, генерала Ивана Панфилова отразила нападение вражеских войск под Москвой. Буквально на прошлой неделе завершились работы по реставрации памятника герою в Петровске. Был там и видел, как важен этот проект Володина для жителей, для патриотического воспитания молодёжи. А сегодня заехали с семьёй в село Синодское, где спикер помог создать мемориал политруку Василию Клочкову, который защищал Москву вместе с Панфиловым. Возложили цветы. А потом посетили Тепловку Вольского района, где недавно установлен памятник летчику Виктору Талалихину, совершившему первый ночной таран.

Герои нашей саратовской земли увековечены, благодаря проектам спикера. Подвиг их никогда не будет забыт и будет примером для нашей молодёжи», - пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU