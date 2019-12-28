Опасное селфи: в Саратове спасатели достали любителей снимков из реки

СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-28T14:10:55+03:00

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Вечером в районе Набережной Космонавтов сотрудники ППС лейтенант полиции Денис Ступников и старший сержант полиции Сергей Лукьянов услышали крики о помощи.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД, стражи порядка увидели девушку и парня, которые упали в реку в нескольких метрах от берега. Выяснилось, что они учатся в одном из местных ВУЗов и решили сделать совместное фото, но студентка выронила телефон в Волгу. Ребята решили достать гаджет, но оказались в воде.

Мокрая одежда и тонкий лед не давали им выбраться на берег.

Полицейские с помощью подручных средств вытащили пострадавших и передали бригаде скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU