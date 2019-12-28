2019-12-28T12:41:14+03:00
Общество

Вячеслав Володин провел в Москве совещание по социальным проектам в Саратове

Обсудили проекты в рамках инициатив председателя Госдумы
Дарья Вострикова
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Вчера, 27 декабря, в Москве председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с участием представителей Саратовской области.

Как сообщили в сторонников Володина volodin.saratov в соцести Instagram, темой обсуждения стали вопросы реализации проектов в рамках инициатив Вячеслава Володина, которые будут выполнены в основном за счет привлеченных средств.

Так, в этом году реализован первый этап реконструкции стадиона «Волга». Сначала городские власти сообщали, что на второй этап нужно 35 млн рублей, потом сумма выросла до 80 млн рублей — в планах возведение новых конструкций, трибун, крытых помещений для занятий спортом круглый год.

В 2019 году выделены средства на реконструкцию сквера имени Марины Расковой в Заводском районе. Изначальная сумма была 50 млн рублей, после разработки проекта выросла до 150 млн рублей.

Не осталось без внимания строительство ледовой арены в Студгородке — планируется возвести в 2020 году.

Кроме того, в следующем году выделят 500 млн рублей на восстановление тротуаров в Саратове, приоритетны дороги у социальных и образовательных учреждений. Эта программа разрабатывается.

В 2019 года найдены средства на разработку проектно-сметной документации скоростного трамвая. В 2020 году запланирована реализация первого этапа проекта: это участок от Детского парка до остановки «Соколовая». Длина участка составит 3 км 100 метров.

Стоимость первого этапа проекта без цены подвижного состава — 1 млрд 200 млн рублей. На приобретение подвижного состава: необходимо 18 составов (по 2 вагона). На это запланировано еще порядка 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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