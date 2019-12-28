Рецидивист из Балакова украл гараж

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-28T11:44:27+03:00

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В октябре в отдел полиции обратилась 64-летняя жительница Балакова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданка заявила о пропаже гаража.

Последний раз она была на месте в мае 2019 года.

Выяснилось, что за преступлением стоит 25-летний рецидивист, местный житель.

Он рассказал, что унес гараж с помощью манипулятора в пункт приема металла, а деньги потратил на себя.

На мужчину завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU