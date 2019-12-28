Рецидивист из Балакова украл гараж
Строения лишилась пенсионерка
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В октябре в отдел полиции обратилась 64-летняя жительница Балакова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданка заявила о пропаже гаража.
Последний раз она была на месте в мае 2019 года.
Выяснилось, что за преступлением стоит 25-летний рецидивист, местный житель.
Он рассказал, что унес гараж с помощью манипулятора в пункт приема металла, а деньги потратил на себя.
На мужчину завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU