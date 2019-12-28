Госавтоинспекция Саратовской области призвала водителей к осторожности

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-28T11:33:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии новогодних праздников дорожные инспекторы Саратовской области обратились к водителям и пешеходам.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, нужно соблюдать правила дорожного движения, смотреть за сигналами светофоров, ездить согласно дорожным знакам и разметке. Водителям нужно быть внимательными, чтобы вовремя заметить пешеходов, которые из-за головных уборов, капюшонов и поднятых воротников могут порой не заметить транспорт. Обращать внимание на детей и пожилых, которые переходят дорогу.

Нельзя садиться за рулем пьяным и усталым, ездить по встречной полосе, допуская опасные маневры и превышение скорости. Детей для их же безопасности стоит перевозить в удерживающих устройствах.

Лучше носить одежду со световозвращающими элементами, чтобы водитель вас заметил.

ИСТОЧНИК KP.RU