В Саратове Mazda влетела в дерево:пострадали четверо
Столкновение произошло на Прудовой улице
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Сегодня, 28 декабря, в 4:40 на улице 4-й Прудовой у дома №14 водитель Mazda 3 потерял управление, съехал с дороги и влетел в дерево.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, пострадали четверо.
Госпитализированы 23-летняя девушка и 22-летний парень.
В больницу доставили 23-летнего пассажира и 24-летнюю гражданку из салона автомобиля, им назначили амбулаторное лечение.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU