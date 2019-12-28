В Саратове Mazda влетела в дерево:пострадали четверо

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-28T10:40:44+03:00

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Сегодня, 28 декабря, в 4:40 на улице 4-й Прудовой у дома №14 водитель Mazda 3 потерял управление, съехал с дороги и влетел в дерево.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, пострадали четверо.

Госпитализированы 23-летняя девушка и 22-летний парень.

В больницу доставили 23-летнего пассажира и 24-летнюю гражданку из салона автомобиля, им назначили амбулаторное лечение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU